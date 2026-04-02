La lista porta in campo esperienze diverse e complementari: amministratori, professionisti, imprenditori, lavoratori del sociale e del privato

Presentata la lista civica “ViviAmo Vittuone” a sostegno del Sindaco Laura Bonfadini “Cinque anni di risultati, un programma per il futuro: la continuità che costruisce”.

Presentata la lista civica “ViviAmo Vittuone”

Si apre ufficialmente la campagna elettorale per le Amministrative 2026 a Vittuone. Ecco la lista civica “ViviAmo Vittuone”, composta da 12 candidati che correranno a sostegno del Sindaco uscente Laura Bonfadini, con un programma fondato su cinque pilastri: persone, lavoro, ambiente, servizi e cultura.

La lista “ViviAmo Vittuone” raccoglie donne e uomini di diverse generazioni, professioni e quartieri, uniti da un progetto civico aperto e plurale, sostenuto da Partito Democratico, AVS, Movimento 5 Stelle, Sinistra di Vittuone e Italia Viva/Casa Riformista.

“Abbiamo selezionato persone competenti, motivate e radicate nel territorio,” dichiara Laura Bonfadini. “Non siamo qui per promettere: siamo qui per continuare a costruire, con serietà e ascolto.”

La lista porta in campo esperienze diverse e complementari: amministratori, professionisti, imprenditori, lavoratori del sociale e del privato. Tra i temi che i candidati porteranno in consiglio: l’accessibilità degli spazi pubblici e l’avvio del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), il sostegno al commercio locale e all’innovazione per le imprese del territorio, la sicurezza delle persone e il presidio delle aree periferiche e rurali.

I 12 CANDIDATI

*(in ordine alfabetico per cognome)*

1. GIOVANNA BERTANI

2. VITTORIO BRESSI

3. FRANCESCA CERIANI

4. MAURO FOIENI

5. IVANA MARCIONI

6. ELENA MARCIONI

7. ELENA MAZZON

8. MARIA SARA PAGETTI

9. ALBERT PEQINI

10. ANGELO POLES

11. ALESSANDRO RICCHIERI

12. MARCO RIVA

IL PROGRAMMA 2026-2031: COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO

Il programma “ViviAmo Vittuone” si articola in cinque pilastri concreti:

∙ Persone e Comunità: sostegno a famiglie, giovani, anziani e disabilità; potenziamento dei servizi educativi e sanitari di prossimità; avvio del PEBA per una Vittuone davvero accessibile a tutti.

∙ Lavoro e Sviluppo: rilancio del commercio di vicinato, Distretto del Commercio, formazione e incontro tra scuola e impresa; sportello per startup e innovazione territoriale.

∙ Ambiente e Territorio: rigenerazione urbana, zero consumo di suolo, mobilità sostenibile e adattamento climatico.

∙ Servizi e Innovazione: digitale evoluto, trasparenza, bilancio partecipativo e macchina comunale efficiente.

∙ Cultura e Identità: Teatro Tresartes come polo culturale, biblioteca accessibile, valorizzazione del volontariato e delle feste di comunità.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

La lista “ViviAmo Vittuone” sarà presentata alla cittadinanza durante un evento pubblico che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Vittuone. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere i candidati, dibattere il programma e costruire insieme il futuro di Vittuone.