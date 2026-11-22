Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Prende quota il Pmrr: oltre un milione per piazza Mercato di Nerviano.

Prende quota il Pmrr: oltre un milione per piazza Mercato

Si chiama Pmrr, Piano metropolitano di ripresa e resilienza, ed è lo strumento attraverso il quale – per la prima volta dalla sua istituzione – Città metropolitana ha destinato risorse proprie a sostegno di progetti comunali coerenti con gli obiettivi del Piano strategico metropolitano.

Un piano che, con la sottoscrizione delle convezioni tra Città metropolitana di Milano e i Comuni beneficiari, entra in una nuova fase. Con la firma è, infatti, avvenuto il passaggio dalla programmazione alla concreta attuazione degli interventi.

Come noto anche Nerviano è tra i Comuni beneficiari con un finanziamento di 1.438.273,55 euro ottenuto nell’ambito della Missione 2, dedicata alla

rivoluzione verde e alla transizione ecologica; il progetto nervianese riguarda la riqualificazione della piazza del mercato

attraverso interventi di deimpermeabilizzazione e l’introduzione di soluzioni basate sulla natura, le cosiddette Nbs, Nature Based Solutions e sui Suds, sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

Il progetto

“La sottoscrizione della convenzione con Città metropolitana rappresenta un passaggio fondamentale per procedere alla realizzazione dell’opera – spiega il sindaco Daniela Colombo – È un esempio concreto di quanto la collaborazione tra istituzioni possa produrre risultati importanti non solo attraverso la condivisione di strategie e obiettivi, ma, soprattutto, mettendo a disposizione dei Comuni risorse concrete per trasformare i progetti in interventi a beneficio delle comunità. Per Nerviano significa poter investire su uno spazio pubblico importante, migliorandone la qualità e la fruibilità e rendendolo più resiliente, sostenibile e attento alle sfide ambientali del futuro”.

I numeri raccontano la dimensione di questa opportunità: 72 candidature presentate, 65 ammesse e 48 finanziate attraverso lo stanziamento di 52 milioni di euro. Un risultato significativo per il territorio metropolitano e per i Comuni che hanno saputo presentare progetti capaci di rispondere agli obiettivi strategici individuati.