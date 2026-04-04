Prende forma il nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona.

Nuovo auditorium, la struttura prende forma

Si comincia a intravedere quello che sarà il look esterno del nuovo auditorium comunale di San Vittore Olona che, come noto, sta prendendo forma lungo la via 24 Maggio, con una parte collegata alle scuole medie.

Fortemente voluto dall’ex Amministrazione comunale dell’allora sindaco Daniela Rossi, la struttura sarà portata a compimento dall’attuale Giunta comunale.

Nelle scorse settimane sono state realizzati i gradini e le rampe di accesso, inoltre sulla facciata esterna sono state installate delle lettere per comporre la grande scritta “Svo Auditorium” che sembra avvolgere la struttura.

La struttura

Una volta terminata, la struttura, di proprietà comunale, avrà una sala con 250 posti a sedere, un palco da 10×5 metri con ambienti satelliti collegati alle vicine scuole medie dove troveranno spazio i camerini, i servizi igienici per il pubblico, per gli artisti e per i disabili ma anche una zona di ingresso, un magazzino e una sala polivalente da 90 metri quadrati per mostre, conferenze e incontri.

I costi erano già lievitati da quanto previsto inizialmente: da 570.083,58 euro, la spesa era poi salita a 669.698,33.

Al momento non si ha ancora una data certa per la fine dei lavori e per l’inaugurazione.