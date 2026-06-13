«Premiati cinque anni di buon governo e una visione di città aperta e inclusiva»

«La vittoria di Lorenzo Radice premia cinque anni di buon governo e una visione di città aperta e inclusiva». Così il Partito democratico di Legnano commenta la riconferma del sindaco uscente al termine del ballottaggio di domenica 7 e lunedì 8 giugno, vinto con il 51,07% dei consensi.

Pd: «Legnano ha premiato cinque anni di buon governo»

Per i dem, il risultato rappresenta «un riconoscimento chiaro del lavoro svolto in questi cinque anni» e della credibilità di un progetto politico e amministrativo che ha messo al centro «il bene comune, la partecipazione dei cittadini, la sostenibilità, l’attenzione ai quartieri e la qualità dei servizi pubblici».

Secondo il Pd, i legnanesi hanno scelto di «guardare avanti», premiando «una proposta fondata sulla serietà amministrativa, sulla competenza e sulla capacità di costruire una città più coesa, attrattiva e vivibile». Una scelta che, sottolineano dal partito, «assume un significato ancora più rilevante in un contesto caratterizzato da forti contrapposizioni e dalla presenza, nello schieramento avversario, di forze e candidati portatori di una visione ritenuta divisiva e distante dai valori democratici e antifascisti che appartengono alla storia e all’identità di Legnano».

Secondo i dem il risultato è frutto di un grande lavoro collettivo

Il Pd attribuisce il risultato a un grande lavoro collettivo e ringrazia Lorenzo Radice, tutte le liste della coalizione, i volontari, i militanti, le associazioni e le centinaia di cittadini che hanno partecipato alla campagna elettorale. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche agli elettori che sono tornati alle urne per il ballottaggio, «comprendendo l’importanza di una scelta che riguardava il futuro della città».

«Una responsabilità ancora maggiore»

Per il Partito Democratico «si apre ora una nuova fase: la fiducia ricevuta dagli elettori rappresenta una responsabilità ancora maggiore». I dem assicurano che continueranno a sostenere l’azione del sindaco e della maggioranza per realizzare gli obiettivi indicati nel programma, dal rilancio del centro cittadino e dei quartieri agli investimenti nelle scuole e negli impianti sportivi, dalla transizione ecologica al sostegno alle famiglie e alle attività economiche, fino a una sicurezza urbana fondata sulla prevenzione e sulla coesione sociale.

«Energie diverse unite attorno a valori condivisi»

Il risultato elettorale, aggiunge il Pd, «conferma inoltre l’esistenza a Legnano di una larga area civica e progressista capace di unire energie diverse attorno a valori condivisi come democrazia, inclusione, solidarietà, partecipazione e antifascismo. Su queste basi continueremo a lavorare per costruire una città sempre più moderna, giusta e vicina ai bisogni delle persone».

«Ora nuovi risultati per l’intera comunità»

Per i dem, infine, «Legnano ha scelto continuità, innovazione e futuro e adesso è il momento di trasformare la fiducia ricevuta in nuovi risultati per l’intera comunità».