Potenziamento dotazioni Polizia Locale: il plauso da parte del leghista Cecchetti

Plauso da parte del deputato leghista Fabrizio Cecchetti per il finanziamento da parte di Regione Lombardia destinato all'acquisto di dotazioni da parte della Polizia Locale.

"Accolgo con favore l'iniziativa della Regione Lombardia, che ha recentemente finanziato il potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali e dei veicoli per i comandi di Polizia Locale nel nostro territorio - ha fatto sapere Cecchetti - Un investimento che supera i 2,5 milioni di euro a livello regionale, traducendosi in un rafforzamento concreto della sicurezza nelle nostre comunità".

I Comuni beneficiari di questo intervento includono:

- Rho: 7 body cam e 1 autovettura

- Parabiago: 4 dash cam, 2 defibrillatori e 1 autovettura

- Canegrate/San Giorgio su Legnano/San Vittore Olona: Tablet, 1 impianto di allarme, 3 telecamere urbane e 5 per lettura targhe

- Legnano: 5 centrali radio, 4 defibrillatori e 1 etilometro

- Buccinasco: 1 autovettura

- Corsico: 5 telecamere urbane

"Questo finanziamento garantirà interventi più rapidi ed efficaci, aumentando la protezione delle nostre comunità - ha affermato Cecchetti - Come Lega, la sicurezza è sempre stata una nostra priorità. Il Parlamento, infatti, ha recentemente approvato misure fondamentali su questo tema, tra cui la possibilità per i Comuni sotto i 20.000 abitanti di dotarsi di Taser, nuove risorse per assunzioni delle Forze di Polizia e il rafforzamento del programma “Strade Sicure”. Un ulteriore passo in avanti è stato compiuto anche grazie al nuovo Codice della Strada voluto da Matteo Salvini, che ha già portato a una significativa riduzione degli incidenti, in particolare quelli mortali."