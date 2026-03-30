Ponte sul Naviglio Grande: l’appello del Pd di Robecco

Il Partito democratico di Robecco sul Naviglio ha chiesto al sindaco Fortunata Barni maggiore attenzione per il ponte degli scalini sul Naviglio.

“Il ponte degli Scalini è un’opera monumentale tra le più belle, forse la più bella che si affaccia sul Naviglio Grande – fanno sapere dal Pd di Robecco – Ritratta, fotografata, contemplata da passanti e visitatori, si trova ora in uno stato di degrado a dir poco negletto. Per secoli è stato curato e maneggiato con cura. L’ultimo restauro conservativo risale al 2015, frutto di un lavoro di cesello merito dell’opera di artigiani sotto il vincolo della soprintendenza, con il contributo di diverse Ditte e con il beneplacito della Sindaca di allora Fortunata Barni, tutt’ora Sindaca. Come si può vedere dalle foto allegate, i gradini, come da disposizioni e da secoli di interventi, anziché ripristinati a secco, vengono brutalmente cementati (ci rifiutiamo di pensare che la soprintendenza abbia dato il permesso di farli così); i pinetti che svettano in orribili vasi di plastica e le luci natalizie che abbagliano e accecano il passante dal tramonto e per tutta la notte, mortificano non solo il ponte stesso, ma coloro che lo hanno per secoli coccolato e manutenuto con sapere, esperienza e cultura del lavoro. A costo di essere romantici, pensiamo che il ponte, più è pulito e senza orpelli e fronzoli, più ne guadagna in bellezza, slancio e maestosità, lasciandosi baciare assieme alle acque del Naviglio nelle notti di luna piena, senza quella luce posticcia e innaturale che non permette agli innamorati di gustarlo nella sua sobria bellezza. Signora Sindaca, il Ponte degli Scalini è la nostra carta d’identità, non permettiamo che venga stropicciata. Nel fare gli auguri di Pasqua a tutti i robecchesi, le chiediamo di fare un regalo alla collettività per questa festa, sistemando il ponte ridandogli la dignità che merita”.