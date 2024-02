Polizie locali, si rafforza e rinnova l'alleanza

Polizie locali di Cerro Maggiore e Rescaldina, la nuova convenzione.

Polizia locali, sì alla nuova alleanza

Sì alla nuova convenzione tra le Polizia locali di Cerro Maggiore e Rescaldina. E' quanto approvato durante l'ultimo Consiglio comunale di Cerro Maggiore per assicurare un servizio interritoriale e di mutuo soccorso tra i due comandi.

"La convenzione che abbiamo portato al Consiglio è profondamente differente rispetto a quella che è scaduta qualche mese fa - spiega il vicesindaco e assessore alla Polizia locale di Cerro Maggiore Alessandro Provini - Come avevamo richiesto sono stati fatti dei passi in avanti per avere una collaborazione sempre più importante, con servizi condivisi ed una collaborazione marcata. Certamente non stiamo parlando di un unione di servizi, ma le innovazioni contenute in questo nuovo accordo ci sono e si vedono. Credo che il percorso intrapreso sia quello giusto e, se ci saranno le condizioni, si potrebbero fare nuovi miglioramenti, rendendo strutturale l'attività sinergica tra comandi".

Le novità della convenzione

"Riguardano i servizi condivisi, infatti sarà più semplice l'organizzazione di pattugliamenti condivisi o la gestione di pratiche che abbiano il medesimo procedimento - prosegue Provini - Con questa nuova convenzione si potranno garantire maggiori servizi importanti come i controlli alcoli-metrici, visto che il nostro comando ha in dotazione ben due strumenti e creare sinergie per i controlli di assicurazioni e revisioni. Nei prossimi giorni ci sarà già una prima pianificazione delle azioni prioritarie per attuare immediatamente i dettami della nuova convenzione e, compatibilmente con l'organizzazione del comando rescaldinese, avremo già il loro supporto per il Carnevale".