Polizia Locale, Regione Lombardia finanzia il progetto del Comando unico

Regione Lombardia ha ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comando unico di Polizia Locale dei Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossona, nell’ambito del bando regionale per il potenziamento delle dotazioni tecnico-strumentali e dei servizi di sicurezza urbana per l’anno 2026.

Dalla Regione oltre 21.500 euro per il Comando unico di Polizia Locale

Il progetto, dal titolo “Monitoraggio aree sensibili e sicurezza operatori”, prevede un investimento complessivo di oltre 21.500 euro, finalizzato al rafforzamento delle attività di controllo del territorio e alla tutela degli operatori di Polizia Locale. Nel dettaglio, il finanziamento consentirà l’acquisto di fototrappole per il contrasto all’abbandono dei rifiuti, sistemi di videosorveglianza da installare in aree sensibili e bodycam per garantire maggiore sicurezza agli agenti durante le attività operative. Le nuove dotazioni permetteranno di intensificare il monitoraggio delle zone più esposte a fenomeni di degrado, come l’abbandono incontrollato di rifiuti, e di migliorare l’efficacia degli interventi sul territorio, aumentando al contempo la sicurezza degli operatori.

“Così potremo dotare gli agenti di strumenti moderni ed efficaci”

Il progetto presentato per il bando regionale rappresenta un ulteriore risultato della collaborazione tra i Comuni di Santo Stefano Ticino e Ossona e conferma l’impegno delle Amministrazioni nel garantire maggiore sicurezza, legalità e tutela dell’ambiente.

Le Amministrazioni comunali, guidate rispettivamente da Dario Tunesi (Santo Stefano Ticino) e Giovanni Venegoni (Ossona) dichiarano:

“Questo nuovo finanziamento rappresenta un passo concreto per rafforzare la presenza della Polizia Locale sul territorio e dotare gli agenti di strumenti moderni ed efficaci. Un investimento importante per la sicurezza dei cittadini e per il contrasto ai comportamenti illeciti”.