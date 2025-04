Politiche giovanili, parla Fratelli d'Italia: "Le proposte cittadine non coinvolgono i ragazzi"

È una critica a tutto tondo quella che il circolo di Fratelli d'Italia di Vittuone, guidato da Bruno Sala, rivolge all'Amministrazione sul tema delle politiche giovanili. Mancanza di iniziative e luoghi d'incontro per i ragazzi sono i punti cardine su cui si impernia la nota stampa del partito.

Così esordiscono i meloniani cittadini, lamentando quella che a loro dire è la carenza di strutture in cui i giovani possano ritrovarsi, socializzare e sviluppare i propri interessi:

"Purtroppo, ormai da anni, Vittuone sta vivendo una crescente carenza di luoghi in cui i giovani possano ritrovarsi, socializzare e sviluppare i propri interessi. I centri giovanili, se escludiamo la parrocchia che sicuramente da un forte apporto, sono inesistenti e le proposte culturali e ricreative non riescono a coinvolgere i ragazzi".

La diretta conseguenza è, secondo Fratelli d'Italia, l'allontanarsi dei giovani dal paese per poter trovare altrove nuove opportunità di svago e di crescita culturale o il frequentare luoghi non adatti alla loro età:

"Non a caso riceviamo dai ragazzi lettere con richieste e idee sul da farsi. Ci dispiace per la poca attenzione nelle politiche giovanili di questa amministrazione ma riteniamo fallimentari le risposte alle esigenze dei ragazzi".

Da qui la proposta avanzata dalla sezione vittuonese:

"Noi un'idea l'abbiamo: riqualificare il centro polifunzionale Piero Hertel creando uno spazio per i giovani, oltre a una area dedicata a giochi o sport (esempio un bowling, magari rinnovato in una versione più moderna) si potrebbero inserire spazi con attività artistiche, creative e culturali come laboratori di musica, danza e teatro, prevedere spazi per la formazione e attività che favoriscano l'inclusione e lo sviluppo personale dei ragazzi come corsi di lingua, informatica ed orientamento professionale".