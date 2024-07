Polemiche sul concerto di Elettra Lamborghini, risponde il vicesindaco

Il concerto di Elettra Lamborghini che ha portato in piazza ad Arconate migliaia di persone non ha sicuramente fatto parlare di se, sia i fan, che la politica locale. Dopo l'attacco dell'opposizione sull'organizzazione dell'evento non ritenuto all'altezza, è arrivata la replica del vicesindaco Fabio Gamba della lista Arconate Forza e coraggio.

"Capisco quanto sia difficile per Colombo accettare che la nuova amministrazione in così poco tempo sia riuscita ad organizzare un evento di una portata mai vista in 10 anni. Il fatto che lui abbia organizzato negli ultimi anni eventi minori non fa di lui un esperto, tuttavia qualsiasi suggerimento sarebbe stato ben accolto se fosse arrivato prima dell’evento. I suggerimenti del giorno dopo suonano più come un’inutile polemica. Abbiamo lavorato intensamente in questo periodo con i veri esperti, i tecnici, gli ingegneri, i dipendenti del Comune, con il nostro Comando di Polizia, con i Vigili del Fuoco, con la Protezione Civile, con la Croce Azzurra e con Ats per curare ogni dettaglio in termini di sicurezza. La professionalità e l’attenzione dei collaboratori coinvolti ha fatto sì che tutto sia andato bene. Elettra Lamborghini è un’artista per le grandi città. Ma a noi piace sognare in grande e i sogni, quando ci si mette dedizione, passione, impegno e cuore poi si realizzano. Ieri sera si è realizzato il nostro sogno di una festa patronale per TUTTI! Dai bambini che cantavano, i giovani che ballavano e i meno giovani seduti comodamente a godersi lo show. Insomma una grande festa, un grande spettacolo, un grande successo! Grazie al nostro Sindaco Mario Mantovani, alla squadra di Forza e Coraggio, agli sponsor che ci hanno regalato questa serata, ai volontari che ci hanno aiutato".