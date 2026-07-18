Più Uno si organizza: nasce il coordinamento territoriale

In vista della costituzione del nuovo soggetto politico, i comitati di Legnano e Casano Primo uniscono le forze e puntano ad allargare la rete.

Dopo la nascita del comitato di Legnano, anche Castano Primo entra nella rete di Più Uno, l’associazione promossa da Ernesto Maria Ruffini.

Nasce il coordinamento dell’Alto Milanese di Più Uno

I due gruppi hanno deciso di costituire il coordinamento dell’Alto Milanese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento sul territorio e prepararsi all’appuntamento del 10 ottobre a Roma, quando Più Uno si trasformerà ufficialmente in un nuovo soggetto politico. Il nuovo coordinamento territoriale riunisce il comitato di Legnano, nato lo scorso maggio alla presenza dell’onorevole Bruno Tabacci e guidato da Stefano Quaglia, e il neonato comitato di Castano Primo, coordinato da Cristiano Ranfi. L’iniziativa nasce con l’intento di superare i confini comunali e costruire una progettualità condivisa a livello di Alto Milanese, nella prospettiva di coinvolgere anche eventuali nuovi comitati che dovessero nascere nei prossimi mesi.

L’appuntamento del 10 ottobre

La costituzione del coordinamento rappresenta un passaggio preparatorio verso il 10 ottobre, data in cui a Roma Più Uno darà vita al nuovo soggetto politico. L’associazione, fondata da Ernesto Maria Ruffini, si propone come forza politica collocata nell’area del centrosinistra. Secondo Ruffini, il centrosinistra dovrebbe riconoscersi in un perimetro chiaro e facilmente comprensibile dai cittadini, fondato sul principio dell’uguaglianza. Un criterio che, nelle intenzioni del movimento, dovrebbe orientare le politiche su temi come sicurezza, sanità, istruzione, immigrazione, sviluppo economico, carceri, pace e leggi elettorali.

Chi sono i coordinatori

A guidare il coordinamento territoriale saranno Stefano Quaglia e Cristiano Ranfi. Quaglia, classe 1970, è progettista di reti per telecomunicazioni ed è stato consigliere comunale a Legnano per quattro mandati. Nel corso della sua esperienza amministrativa ha sostenuto la necessità di sviluppare politiche sovracomunali per l’Alto Milanese. Ranfi, nato nel 1978, lavora nel settore della consulenza informatica. Ha svolto attività politica a Castano Primo dal 2011 al 2019 e indica tra i temi prioritari la tutela dei diritti, le pari opportunità e la crescita sostenibile.