Più controlli e attenzione all’ambiente

L’amministrazione comunale ha siglato un accordo con il Corpo Ambientale-Zoofilo che avrà sede nella palazzina di via Dante

Più controlli, più tutela del territorio, più attenzione all’ambiente. L’amministrazione comunale di Pogliano Milanese firma una nuova convenzione, questa volta con il Corpo Ambientale-Zoofilo che avrà sede operativa in via Dante Alighieri 7.

Rafforzare le attività di vigilanza ambientale e di tutela del decoro urbano, offrendo un servizio ancora più efficace a favore della comunità

«L’accordo – spiega il Sindaco Carmine Lavanga – nasce con l’obiettivo di rafforzare le attività di vigilanza ambientale e di tutela del decoro urbano, offrendo un servizio ancora più efficace a favore della comunità.» Il Corpo Ambientale Nazionale, attraverso il Nucleo Operativo Ispettori Ambientali Comunali (NOISA) e le Guardie Zoofile, garantirà attività di controllo riguardanti l’igiene ambientale, il contrasto all’abbandono e allo scarico illecito dei rifiuti, il monitoraggio di situazioni anomale legate ai cestini pubblici, il controllo delle aree cani, controllo del rispetto delle norme da parte dei proprietari di cani, con particolare riferimento alla raccolta delle deiezioni e agli obblighi previsti dai regolamenti comunali; le aree verdi comunali, la verifica del rispetto dei divieti di sosta nelle giornate di spazzamento strade e tutte le ulteriori attività previste dai regolamenti comunali e dalla convenzione.

La consegna delle chiavi della sede alla presenza del vicesindaco e dell’assessore all’Ecologia

A nome dell’Amministrazione Comunale, durante la cerimonia di consegna delle chiavi della sede ai rappresentanti del Corpo Ambientale-Zoofilo il Sindaco Carmine Lavanga ha voluto ringraziare i volontari del Corpo Ambientale Nazionale per aver scelto di mettere il proprio impegno e la propria professionalità al servizio della comunità. Cerimonia avvenuta alla presenza del Vicesindaco Gabriele Magistrelli dell’Assessore all’Ecologia e Igiene Urbana Luca Colombo e del Consigliere Comunale delegato Arcangelo Matichecchia .

” Siamo certi che questa collaborazione contribuirà a rendere Pogliano ancora più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente”

«A tutti i volontari – ha detto il primo cittadino poglianese – rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro, certi che questa collaborazione contribuirà a rendere Pogliano Milanese ancora più pulita, ordinata e rispettosa dell’ambiente.» Per informazioni, segnalazioni, corsi o per manifestare il proprio interesse alle attività del Corpo Ambientale Nazionale è possibile scrivere a: resp.milano@corpoambientalenazionale.it.