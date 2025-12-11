"Nelle aule è già piovuto dentro, come segnalatoci da alcuni genitori, e sulla struttura al giorno del taglio del nastro erano già presenti evidenti segni d'infiltrazioni"

«Città Metropolitana ha inaugurato un ampliamento incompiuto e con difetti strutturali.» Questa la denuncia del gruppo della Lega dopo che la sezione aresina ha ricevuto alcuni video da alcuni genitori di studenti allarmati per gli allagamenti nelle aule dopo le piogge autunnali.

Piove nelle aule appena inaugurate

«L’ampliamento del Liceo Artistico Fontana di Arese – spiega Walter Lanticina , segretario cittadino della Lega – è stato inaugurato il 3 ottobre scorso con oltre un anno e mezzo di ritardo, ma presenta già gravi difetti strutturali e problemi di degrado. Nelle aule è già piovuto dentro, come segnalatoci da alcuni genitori, e sulla struttura al giorno del taglio del nastro erano già presenti evidenti segni d’infiltrazioni, muffa e muschi sulle facciate, guaine mal posate e cavi elettrici lasciati a penzoloni.» Denuncia arrivata dopo un sopralluogo fatto all’interno dell’istituto.