Piazza degli Artigiani, prosegue la "trasformazione" in polo di aggregazione

Piazza degli Artigiani di Turbigo, proseguono i lavori per il Progetto Spugna.

Proseguono i lavori di riqualificazione in Piazza degli Artigiani a Turbigo. Nella piazza del quartiere Arbusta, dove una volta sorgeva l’impianto di cogenerazione, si sta delineando uno spazio apposito per realizzare iniziative, momenti di incontro, aggregazione e socializzazione.

"Il nostro obiettivo principale era quello di dare un servizio in più e importante ai turbighesi, ovvero un punto di ritrovo per realizzare feste, manifestazioni, mercatini e tante altre belle cose - spiega il sindaco Fabrizio Allevi - Tra qualche mese potremo finalmente inaugurare questo bellissimo posto che ha cambiato completamente Piazza degli Artigiani, gli ha dato un aspetto tutto nuovo e più moderna rispetto al vecchio impianto di cogenerazione che è stato completamente eliminato e l’area bonificata. Restituiamo al paese e al quartiere in particolare un servizio molto importante".