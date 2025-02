Piano Strade, pronti 350mila euro per riqualificare le vie del centro

Il Piano Strade torna a Magenta anche per il 2025. L'intervento programmato dall'Amministrazione per la riqualificazione della viabilità urbana, prevede investimenti mirati a migliorare la sicurezza e le condizioni delle strade cittadine per oltre 1 milione di euro.

Piano Strade a Magenta, pronti 350mila euro

Enzo Tenti: Il primo lotto di lavori, con un finanziamento di 350mila euro, prenderà il via alla fine di aprile, non appena sarà completata l’istruttoria amministrativa. Questo primo intervento si concentrerà sulle strade del centro cittadino, individuate sulla base di due criteri principali, il grado di deterioramento e la frequenza di utilizzo. Tra le vie interessate figurano via 4 Giugno, via Cavallari, via Dante e via Crivelli. Sul tema è intervenuto direttamente l'assessore ai Lavori pubblici

"Vogliamo rassicurare i cittadini: non ci siamo dimenticati delle strade. Abbiamo stabilito delle priorità per garantire interventi mirati ed efficaci, iniziando dalla sicurezza delle scuole e del patrimonio pubblico, e ora ci concentriamo sulla viabilità urbana".

L’Amministrazione prevede un ulteriore stanziamento di 500mila euro per ampliare i lavori alle frazioni e alle aree periferiche in un secondo momento dell’anno. L’obiettivo è destinare circa un milione di euro all’anno per il rifacimento delle strade, compatibilmente con le entrate comunali e le risorse disponibili. Sempre Tenti ha poi proseguito affermando:

"Un aspetto fondamentale del Piano Strade sarà la sinergia con il Piano Urbano del Traffico e il PGT, al fine di garantire un intervento coordinato e strategico per l’intera città. Inoltre, l’Amministrazione sta valutando l’introduzione di dossi in alcune vie particolarmente trafficate, sulla scia dei positivi risultati ottenuti in via Cozzi. Siamo consapevoli che i lavori comporteranno inevitabili disagi, specialmente nelle strade di maggiore percorrenza, ma ci impegniamo a ridurli al minimo e a completare gli interventi nel minor tempo possibile. Ringraziamo anticipatamente i cittadini per la comprensione e la collaborazione".

L’Amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno per la sicurezza e la qualità delle infrastrutture urbane e continuerà a informare la cittadinanza sull’avanzamento dei lavori.