Pero piange Luigi Passari, avvocato e politico

Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di Luigi Passari, 58 anni, segretario cittadino del gruppo di Forza Italia eletto lo scorso mese di aprile. Una persona conosciuta a Pero, non solo per la sua attività politica che va avanti da decenni ma anche per la sua professione di stimato avvocato.

Lascia la moglie Doriana e i figli Carlo e Tommaso è morto mentre era in vacanza in Egitto

Un uomo sempre disponibile con tutti, una persona legata alla sua famiglia, alla moglie Doriana e ai figli Carlo e Tommaso morto improvvisamente mentre si trovava in vacanza in Egitto. Un politico di centrodestra, che alle ultime elezioni amministrative è sceso in campo con la lista civica Gente di Pero da lui fondata insieme alla candidata a sindaco Daniela Bossi. «Luigi non era solo un amico: era un compagno di strada, nella politica, nel lavoro, nella vita. Un fratello scelto, la mia spalla, il mio braccio destro. Con lui ho condiviso ideali, battaglie, sogni e fatiche. Sempre al mio fianco, sempre dalla mia parte e io dalla sua – racconta commossa Daniela Bossi – Luigi era una presenza solida, silenziosa e leale. Era quel tipo di persona che c’era, sempre»

Daniela Bossi: “Un amico fraterno, abbiamo fondato insieme Gente di Pero per costruire un bene comune”

E Luigi Passari a Pero di persone ne ha aiutate veramente tante seguendole dal punto di vista professionale. «Insieme abbiamo fondato Gente di Pero, mossi dal desiderio sincero di dare una svolta alla nostra città, di unire le differenze per costruire un bene comune – conclude Daniela Bossi – Abbiamo costruito Professional Solution perché credevamo che la nostra professionalità dovesse essere al servizio degli altri.»

Antonio Valia: “Porterò con me ogni sua risata e ogni momento condiviso”

E a dire che a Pero sono in tanti ad aver perso un amico sincero, una persona sempre disponibile verso gli altri c’è anche Antonio Valia anche lui rappresentante della lista civica Gente di Pero e politico, come Passari di vecchia data. «Non ci sono parole giuste per dire addio a un amico come Luigi. Luigi è stata una presenza costante, una spalla su cui contare, un compagno di mille avventure che se n’è andato troppo presto, lasciando un vuoto che niente potrà colmare, porterò con me ogni sua risata e ogni momento condiviso.» Una persona stimata e la dimostrazione sono stati i numerosi messaggi che in queste ore il mondo della politica sta inviando alla famiglia dell’uomo.

Scomparso improvvisamente nella giornata di sabato

Passari è scomparso improvvisamente nella giornata di ieri, sabato, e al momento non si conosce ancora la data dei funerali. Per celebrare le esequie bisognerà aspettare il rientro della salma dall’Egitto dove l’uomo era in vacanza.