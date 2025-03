Per gli 80 anni della Liberazione arrivano incontri e... murales

Per gli 80 anni della Liberazione a Nerviano arrivano incontri e ...murales: via alla rassegna di eventi di Comune e Anpi.

Un ricca rassegna di iniziative per ricordare l'80esimo della Liberazione a Nerviano, quel 25 aprile 1945 dove l'Italia fu liberata dal nazifascismo. In campo il Comune e la sezione dell'Anpi.

"Attraverso una serie di conferenze e incontri tematici sarà possibile approfondire i momenti più significativi della Resistenza e della Liberazione - annuncia il sindaco Daniela Colombo - Ricordare il passato sarà anche l’occasione per riflettere sul presente e sulle minacce alla democrazia nel mondo contemporaneo. Attraverso dibattiti e conferenze verranno analizzate le forme attuali di totalitarismo ponendo l’accento sulla necessità, quanto mai impellente, di difendere i diritti umani e promuovere una cultura della pace e della tolleranza. Il programma degli eventi rappresenta dunque un’importante opportunità, per la comunità di Nerviano, per riscoprire e valorizzare la propria storia e onorare il sacrificio di chi ha lottato per la difesa dei valori democratici. Partecipare a queste iniziative e diffonderle contribuisce a rafforzare la consapevolezza dei fatti e a stimolare la coscienza critica soprattutto nelle nuove generazioni".

Il programma

Dopo il primo evento, "La guerra tra Israele e palestinesi" in biblioteca del 20 febbraio 2025, il prossimo sarà il 20 marzo 2025: sempre alle 21 in biblioteca incontro "La lotta delle donne iraniane contro il regime oppressivo come le nostre partigiane sono state combattenti e staffette"; il 10 aprile 2025, stessa ora e stesso posto, incontro "L'eco della lotta di liberazione nella letteratura italiana del Dopoguerra".

Il 25 aprile 2025 celebrazioni istituzionali, gara ciclistica Coppa Caduti Nervianesi, in Piazza Vittoria ed ex Meccanica inaugurazione dei murales di Mimmo Caiffa in arte Cheone e, alle 17, all'ex Meccanica concerto Venti d'aprile dei Baraban e ciclostaffetta della Liberazione. E ancora: il 29 aprile 2025, alle 15, al Bergognone, "La resistenza nervianese e i suoi protagonisti" e chiusura il 9 ottobre, alle 21 in biblioteca "La Costituzione italiana antifascista quale frutto più bello della lotta di Liberazione".