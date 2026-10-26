Pd, Simone Gorlero è il nuovo segretario del circolo cittadino

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Simone Gorlero è il nuovo segretario del Circolo di Legnano del Partito democratico.

Simone Gorlero alla guida del Circolo cittadino del Pd

L’elezione è avvenuta nel corso del congresso di sabato 24 ottobre. Ventinove anni, legnanese, iscritto al Pd dal 2016, padre e consulente, Gorlero si è messo a disposizione della comunità del Partito democratico con la volontà di dare continuità al lavoro svolto in questi anni e, allo stesso tempo, di contribuire a migliorarlo, portando passione, energie e idee nuove. Succede a Giacomo Pigni, che guidava il Circolo cittadino dal 2023 e che nel giugno scorso è stato nominato assessore alle Opere pubbliche.

«Inclusivi e capaci di mobilitarci per le sfide del nostro tempo»

Così il Pd legnanese:

«Il congresso rappresenta un momento importante per il Circolo e conferma la capacità del Partito democratico di rinnovarsi, di dare nuovo slancio alla propria azione politica e di proseguire un percorso che in questi anni ha prodotto risultati tangibili e concreti per la città. Un impegno che ha contribuito anche alla riconferma del Partito democratico alla guida di Legnano. Il Circolo continuerà a essere una comunità aperta, inclusiva e capace di mobilitarsi per le sfide fondamentali del nostro tempo, a partire dalla giustizia sociale e dalla giustizia climatica. Valori che orientano il nostro impegno quotidiano e che vogliamo continuare a tradurre in proposte, iniziative e azioni concrete».

«Il rinnovamento e la partecipazione sono la nostra forza»

A Simone Gorlero vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il Circolo, «con la convinzione che il rinnovamento e la partecipazione siano la forza della nostra comunità».