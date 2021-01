Pd all’Amministrazione: “Si approvi in fretta il bilancio”. Questa, insieme alla riapertura del’accesso agli sgravi Tari , la strada da percorrere secondo i dem.

La minoranza magentina ritiene indispensabili “misure concrete per sostenere chi è stato maggiormente colpito dalla crisi Covid e dalle restrizioni in corso”. La posizione dem è chiara: “Anche a livello locale è possibile trovare delle soluzioni per rispondere alle difficoltà incontrate dalle famiglie e dai commercianti magentini in questa nuova fase critica dell’emergenza – continua il pd – Per questo crediamo che l’Amministrazione comunale potrebbe anticipare l’approvazione del bilancio per impegnare le risorse annunciate, oltre che riaprire la possibilità di accedere agli sgravi”.