Agevolazioni Tari: aperta una nuova finestra per i ritardatari. Il vicesindaco Simone Gelli illustra la nuova opportunità: “Tutti gli aventi diritto che non avessero richiesto le agevolazioni entro la data prevista del 15 novembre 2020, possono ancora accedere alla riduzione della Tassa Rifiuti, compilando l’apposito modulo che si sarebbe dovuti presentare entro la data indicata”.

Gli sgravi

“Lavoriamo anche in questi primi giorni del nuovo anno per far sì che tutti gli aventi diritto alle agevolazioni, possano essere inseriti tra i beneficiari degli sgravi messi in campo da Amministrazione comunale e Governo per quanto riguarda la riduzione della Tari 2020, rivolta a commercianti, imprese, artigiani e famiglie”, spiega.

Agevolazioni Tari: aperta una nuova finestra per i ritardatari

Raccogliendo la richiesta giunta dal territorio, si è deciso di estendere l’opportunità di accedere alle agevolazioni messe in campo. “Comprendiamo infatti il momento di estrema difficoltà in cui versa il nostro tessuto produttivo e commerciale, tra chiusure a singhiozzo e ristori governativi che appaiono più rimanere sulla carta che nella realtà”.

Uffici a disposizione

Per avere ulteriori informazioni o richiesta di chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Magenta ai seguenti numeri: 029735251 – 029735253 nei giorni da lunedì a giovedì dalle 8,30 alle 12,30, mentre il martedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 1, oppure tramite la mail istituzionale: tributi@comunedimagenta.it.

