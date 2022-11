Parco Sud e Regione: il vicepresidente prende distanza dal presidente Del Ben

E' scontro politico fra il presidente del Parco Agricolo Sud Milano, Daniele Del Ben e il vicepresidente Linda Colombo dopo la decisione di protestare davanti al Pirellone dopo la modifica allo statuto del parco.

Così Linda Colombo, sindaco di Bareggio e vicepresidente del Parco, sull’iniziativa in programma domenica a Palazzo Pirelli.

“E’ in atto una chiara strumentalizzazione politica da parte del presidente, che non ha informato il direttivo di questa iniziativa né tantomeno degli esiti dell’incontro al quale ha partecipato alla Commissione regionale sul progetto di legge di Regione Lombardia – dichiara Colombo -. Visto che porta avanti le iniziative in modo autonomo tenendoci all’oscuro di tutto, almeno getti la maschera e lo faccia come esponente di centrosinistra senza utilizzare il suo ruolo di presidente e il nome del Parco per giochi politici a pochi mesi dalle elezioni regionali. Invece di inscenare questo teatrino coinvolgendo solo chi è politicamente vicino, sarebbe il caso di seguire la strada del confronto, quel confronto di cui nel PD tutti si riempiono la bocca ma che, nei fatti, si guardano bene dal mettere in atto".