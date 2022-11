Sindaci e Città Metropolitana contro la Regione per il Parco Sud Milano

Il prossimo 22 novembre alle 10 i sindaci e i rappresentanti di Città Metropolitana si ritroveranno sotto il Pirellone per chiedere un confronto ai vertici regionali sul Parco Agricolo Sud Milano.

Un confronto per il parco Agricolo Sud Milano

Dopo la decisione di Regione Lombardia di modificare alcuni assetti sulla gestione del Parco Sud, ora in capo a Città Metropolitana, i comuni appartenenti e la stessa provincia milanese hanno chiesto un confronto urgente per parlare del progetto. Secondo i Comuni e l'ente provinciale, questa decisione non aggiungerebbe nessun tipo di risorsa e andrebbe però a togliere la gestione direttamente ai Comuni e al territorio interessato, mettendolo in mano a un solo ente: la Regione.

L'appuntamento è per il 22 novembre alle 10 sotto Palazzo Pirelli a Milano.