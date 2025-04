Ancora chiuso il arco Lea Garofalo di Rho che è in fase di riqualificazione: il Comune ha contestato all'azienda che sta eseguendo i lavori che questi non sono stati fatti a regola d'arte.

Parco Lea Garofalo ancora chiuso: contestati i lavori eseguiti

Il parco Lea Garofalo di via Goglio, oggetto di riqualificazione, è ancora chiuso e così resterà ancora per i prossimi giorni. Il Comune ha contestato all’impresa l’esito dei lavori, non eseguiti a regola d’arte: l’impresa dovrà intervenire per ripristinare alcuni tratti dei vialetti.