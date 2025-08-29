Parco Ex Ila, si cerca chi vuole occuparsi di gestione e animazione

L'AVVISO DEL COMUNE

Il Comune ha emesso la manifestazione di interesse riguardante l'area verde alle spalle del vecchio ospedale

Parco Ex Ila di Legnano, il Comune cerca chi vuole occuparsi di gestione e animazione dell'area verde.

Parco ex Ila, c'è l'avviso di interesse

Il Comune di Legnano ha pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per individuare operatori economici cui affidare il servizio di gestione, governance e animazione del Parco Ex Ila, l'area verde che sorge nella zona dietro al vecchio ospedale.

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’Azione 9 - "Animazione Parco Ex Ila Hub" del progetto "La scuola si fa città-Paesaggi della comunicazione e sensorialità inclusiva", finanziato con risorse Fesr e Fse+ 2021-2027 della Regione Lombardia.

Gli obiettivi

"Il parco è da molti anni sede di numerose associazioni che si occupano di persone con disabilità e inclusione oltre che ospitare le diverse attività socio sanitarie della Fondazione don Gnocchi - spiegano dal Comune - Con la Scuola si fa città si è vuole agire in due direzioni insieme. La prima è il miglioramento del complesso dell’ex Sanatorio sotto l’aspetto materiale: il recupero dei solarium (concluso) e la riqualificazione dei percorsi storici, lavori per cui è in corso l’aggiudicazione. La seconda, oggetto della manifestazione d’interesse, è il consolidamento della rete di collaborazione fra le associazioni presenti, strutturando anche meglio il comitato del parco già attivo, affinché

questo luogo possa essere aperto alla cittadinanza tutti i giorni (oggi lo è soltanto il sabato e la domenica) e divenire un luogo di comunità vissuto sia con le iniziative che già vi si svolgono sia con altre di carattere sociale e culturale e preservando comunque la peculiarità di giardino storico".

L’importo complessivo dell’affidamento ammonta a 198.821,05 euro oltre Iva, per la durata di 27 mesi, con avvio previsto entro il mese di ottobre 2025. Gli interessati dovranno presentare l’adesione tramite la piattaforma Sintel entro e non oltre le ore 13 del 23 settembre 2025.