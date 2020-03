“Proporremo che la mozione ATS2 (parco commerciale) venga rinviata in attesa di un superamento della crisi Coronavirus e della possibilità di convocare un Consiglio comunale a porte aperte”. Lo annuncia il segretario del Pd abbiatense, Andrea Gillerio.

Sedute a porte chiuse

Giovedì 5 marzo si è svolta la prima seduta del Consiglio Comunale di Abbiategrasso in emergenza. “A nostro parere è importante che le istituzioni diano il buon esempio, rispettando le norme di sicurezza previste (porte chiuse al pubblico, distanze tra i consiglieri, aerazione degli spazi) ma continuando a lavorare al servizio dei cittadini; è ciò che stanno facendo con coraggio e senso di responsabilità numerose categorie di lavoratori di vari settori, a partire da quello sanitario – incalza Gillerio – E’ stato giustamente sospeso tutto ciò che non è essenziale, ma l’attività politica che si occupa dei bisogni dei cittadini non si deve fermare. Va ovviamente usato il buonsenso e ciò che non è indispensabile va rimandato, ma le funzioni istituzionali e le scadenze amministrative consiliari vanno rispettate”.

“Parco commerciale, rinviamo tutto a dopo l’emergenza”

Il pd abbiatense sceglie la coerenza: ” Abbiamo contestato l’insensata sospensione delle attività del consiglio comunale per quasi tre mesi non per amore della polemica, ma per sottolineare la necessità di non paralizzare la vita istituzionale del Comune per ragioni poco pertinenti. Desideriamo però evidenziare un’eccezione speciale a questo nostro ragionamento. La mozione presentata insieme al gruppo M5S relativa alla delibera di iniziativa consiliare sull’area ATS2 deve essere pubblica. Le quasi 5000 firme dei cittadini su questo argomento meritano una seduta del consiglio comunale aperta ai cittadini, che devono essere in grado di assistere di persona alle scelte dei loro rappresentanti su un tema così strategico. Proporremo quindi che la mozione sul parco commerciale venga rinviata affinchè sia a porte aperte”.

