Parco Arcadia, i consiglieri di opposizione donano il loro gettone di presenza

Nuova iniziativa dei consiglieri dell'opposizione di Bareggio per il Parco Arcadia.

Parco Arcadia, l'iniziativa dei consiglieri di opposizione

Questo il commento dei consiglieri Lorenzo Zanzottera, Matteo Braga, Giancarlo Lonati e Tina Ciceri del Pd Bareggio; Monica Gibillini e Davide Casorati della Lista civica Bareggio2013.

«Vogliamo destinare all'Associazione Amici del Parco Arcadia il nostro gettone presenza dell'ultimo Consiglio comunale Abbiamo consegnato in questi giorni all'Associazione la somma che corrisponde ai nostri gettoni presenza della seduta prima di Pasqua come segno di vicinanza al Parco Arcadia. Un piccolo contributo per sostenere e ringraziare i volontari dell'Associazione per il loro prezioso servizio».

Un gesto simbolico per una della aree verdi più belle della zona, molto frequentata. Le difficoltà del parco erano emerse quando a gennaio era stata paventata la necessità di trasferire cervi e daini altrove per questioni legate alle nuove normative che richiedono infatti competenze specifiche, capacità operative e un impegno nel gestire gli animali che i volontari dell’associazione non hanno la possibilità di sostenere.