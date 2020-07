Parchi pubblici chiusi, il sindaco: “Ecco perchè ora non possiamo riaprirli”

Parchi pubblici chiusi a San Vittore Olona, dopo le polemiche il sindaco Daniela Rossi fa chiarezza sulla questione.

Parchi pubblici chiusi, il sindaco chiarisce

La questione dei parchi pubblici chiusi a San Vittore Olona continua a tenere banco in paese. Sulla vicenda erano arrivate le proteste della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi sindaco, di Fratelli d’Italia e di Per San Vittore Olona, altra lista di minoranza.

Ora è il sindaco Daniela Rossi a replicare con tanto di riferimenti normativi: “Riguardo alla questione dei parchi ricordo cosa prevede il Dpcm 11 giugno 2020 dove l’articolo 1-b recita: “L’acceso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Compito essenziale del sindaco, soprattutto durante un’emergenza sanitaria, è quello di garantire alcuni aspetti fondamentali di salute pubblica. Come ormai tutti sappiamo la vicinanza fisica in spazi limitati, anche se all’aperto, può comportare seri rischi. I due giardinetti pubblici di via Roma hanno la necessità di un contingentamento degli ingressi data la loro ridotta superficie. Ciò non è possibile con il personale attualmente in forza al Comune. Per questi motivi, pur consci dell’alto valore della socialità, soprattutto per i più piccoli, e della possibilità di muoversi all’aperto, a malincuore ci vediamo costretti a perseverare con la linea fin qui intrapresa dando priorità al principio di massima tutela in materia sanitaria”.

