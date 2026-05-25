Parabiago ha scelto il suo nuovo sindaco: si tratta di Giacomo Sartori.

Parabiago svolta a sinistra, il nuovo sindaco è Giacomo Sartori

Il centrosinistra guiderà la Città della calzatura dopo oltre un quarto di secolo in cui ha governato il centrodestra. Sconfitta Marica Slavazza, che era stata indicata da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia e dalla civica Attivamente.

L’affluenza è stata pari al 47,88%, oltre dieci punti percentuali in meno rispetto all’ultima tornata elettorale.

“È avvenuto il miracolo”

Festa grande nel comitato elettorale di Piazza Maggiolini, civico 26. “È avvenuto il miracolo”, una delle frasi pronunciate nella sede pro Sartori, sostenuto dalle liste Riparabiago, Parabiago al centro e Parabiago domani.

I complimenti di Slavazza

Marica Slavazza, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, dichiara:

“Nonostante manchi ancora l’ufficialità appare chiaro che il vincitore di queste elezioni a Parabiago è Giacomo Sartori, che sta ottenendo una vittoria che non è mai stata in discussione sin dall’inizio dello scrutinio e al quale rivolgo i miei complimenti e i più sinceri auguri di buon lavoro. L’affermazione della lista RiParabiago dimostra con chiarezza qual è stata la volontà degli elettori. Personalmente desidero ringraziare il mio partito, chi mi ha scelta e ha collaborato lealmente a una campagna elettorale cominciata troppo tardi. La coalizione di centrodestra, alla luce di questo esito chiaro e particolarmente severo, dovrà aprire una seria riflessione e compiere un’analisi del voto che ci permetta di risalire alle ragioni più profonde di una sconfitta numericamente molto dura”.