Parabiago: ecco il volto del nuovo consigliere Pd

Parabiago: è Sara Pozzato il nuovo consigliere Pd entrata nella massima assise cittadina dopo le dimissioni dell’ex capogruppo “dem” Giorgio Colombo.

Parabiago: cambio nel Parlamentino locale nelle fila del Pd

Pozzato, classe 1974, maestra elementare e impegnata nel volontariato, era la prima dei non eletti nella lista Pd che si presentò 5 anni fa alle elezioni. Pozzatto ottenne 84 preferenze e ora, anche se per poco prima del nuovo appuntamento elettorale, si impegnerà in questo importante ruolo cittadino. L’ufficialità è giunta in settimana, ma è diventata realtà nella seduta consiliare di giovedì 11 giugno, quando c’è stato il vero e proprio passaggio di consegne tra Colombo e Pozzato. Ad assumere il ruolo di capogruppo, che Colombo ha svolto in questi 5 anni, è stata invece Laura Schirru, segretario della sezione Pd di Parabiago.

