Parabiago, Giorgio Colombo si dimette: chi entra al suo posto

Parabiago, il capogruppo Pd Giorgio Colombo rassegna le sue dimissioni: a ricoprire il suo ruolo in Consiglio sarà Laura Schirru, segretaria del circolo “dem”.

Parabiago: il passo indietro di Colombo

A pochi mesi dalle elezioni e in vista degli ultimi Consigli comunali di questa legislatura, il centrosinistra registra una dimissione. A fare il passo indietro, ufficializzato nella giornata di lunedì, il capogruppo Pd Giorgio Colombo.

Una decisione, la sua, che sarebbe stata presa non per dissapori politici, ma per motivazioni personali.

Il nuovo capogruppo e i nomi dei possibili consiglieri

Mentre Alessandra Ghiani rimarrà capogruppo di Noi Democratici Impegnati, il ruolo per il Pd verrà assunto da un’altra figura femminile: Laura Schirru, segretaria del circolo “dem” di Parabiago. A entrare in Consiglio dovrebbe essere il primo dei non eletti all’interno della lista Pd che si presentò 5 anni fa. Vale a dire Sara Pozzato che ottenne 84 voti. Ma se Pozzato non dovesse accettare, a entrare sarà Aldo Nassetta, che aveva ricevuto 77 preferenze.

