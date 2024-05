Paolo Salmoiraghi: "Sarò con Marco Zerboni"

Elezioni comunali di San Vittore Olona: Paolo Salmoiraghi con Marco Zerboni del centrodestra.

Elezioni comunali, Salmoiraghi con Zerboni

Paolo Salmoiraghi sarà al fianco di Marco Zerboni, candidato sindaco del centrodestra unito e della lista civica Per San Vittore Olona alle elezioni comunali di San Vittore Olona. Salmoiraghi, già assessore allo Sport con l'ex sindaco Marilena Vercesi - dove Zerboni era vicesindaco e assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici - è attualmente capogruppo della lista civica Per San Vittore Olona, forza di minoranza, sempre con Zerboni.

"Dopo l’esperienza da candidato sindaco del 2019, in questa tornata elettorale, avendo finalmente il centrodestra deciso di correre unito per le prossime elezioni amministrative, aderirò alla coalizione guidata dal candidato sindaco Marco Zerboni - annuncia Salmoiraghi - In questi anni io e Marco siamo stati presenti in consiglio comunale e sul nostro territorio mantenendo i contatti con le varie associazioni e i cittadini sanvittoresi, cercando di dialogare con l’attuale Giunta, devo però ammettere con scarsi risultati".

La decisione

"L’impegno profuso in questi anni verrà ancora rivolto nei confronti dei nostri concittadini per migliorare il nostro comune sotto vari punti vista, sociale, ambientale, di sicurezza e nel rapporto con le persone - prosegue Salmoiraghi -

Non appartengo a nessun partito politico ma simpatizzo da sempre per il centrodestra e lavoreremo uniti per il bene di San Vittore Olona".