Palio delle contrade, niente edizione 2025. Si torna nel 2026 (coi bambini)

Palio delle contrade, nulla per il 2025. Si va al 2026

Niente edizione 2025 per il Palio delle contrade di Rescaldina. Si ripartirà nel 2026, con i bambini. Queste le novità riguardanti la "sfida" tra contrade, evento riportato in paese nel 2018 ma che negli ultimi anni aveva riscontrato non pochi problemi.

A portare il caso in Consiglio comunale è stata la lista di minoranza Cambia Rescaldina: "Chiediamo di sapere se è definitivamente confermato che il Palio delle contrade 2025 non si svolgerà" ha chiesto l'ex sindaco e consigliere di minoranza Paolo Magistrali che ha voluto conoscere "i motivi che hanno impedito l'organizzazione del Palio» e sapere «quali azioni intraprendere per tornare a organizzare questa manifestazione".

"Ci sono episodi noti a pochi e conosciuti solo a chi organizzava l’evento" ha esordito il sindaco Gilles Ielo, che ha poi confermato come "non ci sarà l’edizione 2025" e "la voglia è quella di riprendere il Palio nel 2026, con chi ha sempre partecipato con entusiasmo e senza preclusione alcuna ossia i bambini".

Polemiche e novità

"La nostra idea è quella di inserire il Progetto Palio, come progetto del Comune, nel Piano diritto allo studio delle scuole, con focus sull’identità e autonomia nel gioco anche per affrontare il tema dell’uso e abuso delle nuove tecnologie - ha annunciato il sindaco - Non mancheremo di coinvolgere le contrade, tuttavia non vogliamo rimanere ostaggio di posizioni campanilistiche e dinamiche al limite del vivere civile che non ci hanno permesso l’organizzazione del Palio 2025. Non si è mai riusciti a inserire aspetti storici nella manifestazione, non vogliamo un evento con la più ampia partecipazione possibile, che coinvolga tutte le fasce della popolazione e con la giusta copertura territoriale".