Opposizione critica: “Manca una visione sul futuro”

Opposizione critica, il gruppo Prima Cuggiono e Castelletto contro la maggioranza: “Manca una visione sul futuro”.

A criticare le scelte relative alle linee programmatiche della maggioranza di Cuggiono Democratica è il capogruppo di Prima Cuggiono e Castelletto Marco Maltagliati.

“Abbiamo letto con attenzione le vostre linee programmatiche e rammentiamo che avete già vinto le elezioni, se pur la maggioranza dei cuggionesi a settembre abbia espresso il loro gradimento per forze di centrodestra e non centrosinistra. Ma questo è il passato, è passato infatti il tempo dei ‘paroloni’, scritti per convincere i cittadini e racimolare preferenze. Il nostro intervento non vuole avere una nota scortese. ma vuole essere una riflessione. Riflessione nata dal fatto che, leggendo il vostro documento programmatico, ci siamo messi nei panni di un cittadino di Cuggiono e Castelletto. Mi rammarico di dover essere lapidario, ma da cittadino cuggionese vedo un documento programmatico condito di belle parole, privo di concretezza. Da cittadino cuggionese, cercando d’immedesimarmi con un operaio o un commerciante, vi dico che nel vostro documento non trovo alcun riferimento a tempistiche o progetti reali per dare lo slancio che serve a questo paese, soprattutto in questo periodo così particolare che ci impone di ripartire più forti di prima. Continuo a leggere e rileggere le solite promesse, che manterranno il nostro paese in uno stato di arretratezza. Ancora una volta ci dite che realizzerete progetti fermi da decenni (circonvallazione, ciclabili…). Uso parole forti, certo, e da subito chiedo scusa a quei cittadini che potranno risentirsi. ma sono fermamente convinto che Cuggiono non meriti la depressione delle promesse pompose ma la concretezza di proposte chiare per tutti i cittadini”.

Le richieste di Maltagliati

Poi ha continuato con una serie di richieste.

“Nel vostro documento non trovo menzione a possibili sgravi fiscali per i commercianti, fortemente colpiti dalla pandemia. Associazioni, che a gran voce chiedono la revisione dei regolamenti di accesso e costi degli spazi comunali. Ancora, nulla di davvero concreto per il turismo, quasi a non voler comprendere fino in fondo le enormi potenzialità del nostro paese. Emergenza Covid, vi prego, da cittadino di Cuggiono e Castelletto, di non trasformare il contrasto all’emergenza nella mera conta dei positivi; attivatevi concretamente per il sostegno alle famiglie, ai giovani in difficoltà, allo sport, al commercio. A tutto ciò che è il fulcro della ripartenza del nostro paese. Sono molte le proposte concrete che potrebbero aiutare il nostro paese e avremo modo nel futuro prossimo di farvele pervenire. Quello che chiedo e spero per il bene di tutta Cuggiono e Castelletto è che questa Giunta cerchi di ravvivare davvero la situazione. Come sempre ci troverete da questa parte, controllando e ascoltando in maniera responsabile che i pochi punti citati vengano realizzati e portati a buon fine portando il nostro parere e le nostre idee nella massima espressione di democrazia per un Comune: Il Consiglio comunale”.