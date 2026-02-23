Oltre un milione di euro al comune per realizzare la passerella che unisce i due quartieri

Il Comune di Legnano riceverà un milione di euro dal privato per la realizzazione della nuova passerella ciclopedonale che unirà i quartieri di Canazza e Olmina.

«Incamerando oltre un milione di euro, possiamo finalmente chiudere una partita urbanistica che si trascinava da quasi 20 anni, quella della realizzazione del collegamento ciclopedonale fra i quartieri Canazza e Olmina, che rappresenta l’opera contemplata nella convenzione sottoscritta nel 2008 con Grancasa per il piano integrato di intervento. Sulla base della convenzione, così come riconfigurata nel 2016, il privato avrebbe dovuto eseguire i lavori per la passerella; alla luce delle tante difficoltà emerse negli anni, l’amministrazione ha deciso di richiedere la somma dovuta e procedere gestendo la partita in autonomia».

Così Lorena Fedeli, assessore alla Città futura, commenta la conclusione di una vicenda estremamente intricata che ha risentito delle vicissitudini di Grancasa e che adesso vede la fine con il versamento da parte della società immobiliare del gruppo di 1 milione 63mila euro nelle casse comunali. L’importo servirà a realizzare quanto previsto dalla convenzione, la passerella ciclo pedonale che scavalca via Barbara Melzi collegando le due aree boschive della Canazza e dell’Olmina. Da ricordare che il verde di questa zona di Legnano fa parte di una rete ecologica regionale che deve essere salvaguardata e valorizzata.

Il commento dell’assessore Fedeli