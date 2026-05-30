Oltre 618mila euro per opere pubbliche e servizi con la terza variazione di bilancio

«Risorse che vengono immediatamente reinvestite sulla città con interventi mirati e strategici» in tema di opere pubbliche, manutenzioni e servizi. È con queste parole che l’assessore alla Programmazione economica Stefania Bonfiglio (nella foto di copertina) commenta la terza variazione di bilancio 2026-2028 approvata dal Consiglio comunale di Magenta nella seduta di giovedì 28 maggio.

Approvata la terza variazione di bilancio

Un provvedimento che mette a disposizione oltre 618mila euro di nuove, grazie alla distribuzione di riserve da parte di Asm. Come spiegato dall’Amministrazione comunale, si tratta di una variazione particolarmente significativa perché consente al Comune di disporre di fondi aggiuntivi da reinvestire immediatamente sul territorio, incrementando gli investimenti e finanziando una serie di interventi considerati prioritari.

«Si tratta di una situazione estremamente importante per la nostra città perché ci permette di incrementare gli investimenti e dare risposte concrete ai bisogni del territorio» sottolinea Bonfiglio, evidenziando come le nuove disponibilità economiche siano state indirizzate verso opere e servizi ritenuti strategici per la comunità.

Cimitero, strade e Polizia Locale

Nel dettaglio, 228mila euro saranno destinati alla realizzazione di 60 nuovi loculi cimiteriali, intervento che l’Amministrazione considera necessario per rispondere alle esigenze della cittadinanza e garantire una dotazione adeguata degli spazi all’interno del camposanto cittadino. La parte più consistente delle nuove risorse, pari a 350mila euro, sarà invece impiegata per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, uno degli ambiti che più frequentemente viene segnalato dai cittadini e sul quale Palazzo Formenti intende concentrare una parte significativa degli investimenti.

L’assessore prosegue:

«La manutenzione stradale rappresenta un tema molto sentito e prioritario. Con questo stanziamento potremo intervenire in modo concreto per migliorare sicurezza, viabilità e qualità urbana».

Alla variazione di bilancio si aggiunge inoltre un contributo regionale di circa 20mila euro destinato alla Polizia Locale. L’Amministrazione comunale ha deciso di integrare la somma con risorse proprie fino a raggiungere un investimento complessivo di 40mila euro, che consentirà l’acquisto di un nuovo mezzo di servizio destinato al Comando cittadino.

Nuova misura per le case popolari

Tra le nuove voci inserite nel documento finanziario figura infine anche uno stanziamento di 20mila euro a favore di Aler, finalizzato a sostenere alcune problematiche legate al patrimonio di edilizia residenziale pubblica presente sul territorio.

Bonfiglio conclude:

«È una misura che non era mai stata prevista prima nel bilancio comunale. Abbiamo scelto di dare attenzione anche al tema abitativo, sostenendo interventi che possano aiutare concretamente le famiglie e le situazioni più delicate presenti sul territorio».