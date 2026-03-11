Oltre 32mila euro per digitalizzare l’aula consiliare

L’Amministrazione comunale di Santo Stefano Ticino ha partecipato al bando Risorse in Comune con un progetto dedicato alla digitalizzazione dell’aula consiliare, con l’obiettivo di rendere l’attività istituzionale sempre più accessibile, moderna e trasparente per i cittadini.

Nuove tecnologie in aula consiliare: il Consiglio sarà trasmesso online

L’intervento, finanziato per oltre 32mila euro, prevede l’installazione di nuove tecnologie che consentiranno la trasmissione online delle sedute del Consiglio comunale, permettendo ai cittadini di seguire i lavori dell’assemblea anche da remoto.

Il progetto prevede inoltre l’introduzione di strumenti basati su intelligenza artificiale che permetteranno la verbalizzazione automatica delle sedute consiliari. Questa innovazione consentirà di alleggerire il lavoro degli uffici comunali, rendendo più rapide ed efficienti le attività di redazione dei verbali.

“Un impegno chiaro di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini”

L’assessore al Bilancio, programmazione e attività istituzionali Alessio Zanzottera (nella foto di copertina) dichiara:

“Si tratta di un investimento a cui stavamo lavorando da tempo che coniuga innovazione tecnologica, semplificazione amministrativa e maggiore partecipazione civica, offrendo ai cittadini strumenti più semplici per rimanere informati sull’attività del proprio Comune. La realizzazione di una sala consiliare ‘digitale’ è un impegno chiaro di trasparenza e partecipazione nei confronti dei cittadini”.