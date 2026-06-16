Olimpiadi Milano Cortina, premiati anche due agenti di Polizia Locale di Rescaldina.

Olimpiadi Milano Cortina, premiati anche due agenti rescaldinesi

Alla cerimonia di ringraziamento alle Polizie Locali per le Olimpiadi di Milano Cortina, che si è tenuta in Regione Lombardia il 13 giugno 2026 sono stati premiati sei tra Ufficiali e agenti della Polizia Locale di Rescaldina che hanno prestato servizio a Bormio durante le Olimpiadi in supporto alla Polizia locale di Bormio e alla Polizia Provinciale di Sondrio per garantire la sicurezza alla circolazione stradale. Due operatori per le tre settimane di svolgimento dell’evento si sono alternati con colleghi provenienti da altri comandi della Lombardia nel garantire, su turni articolati su ventiquattrore, il controllo alla circolazione e sicurezza stradale. A loro è stato fatta pervenire una pergamena, una spilletta e un nastrino di riconoscimento, da apporre sull’uniforme.

Il grazie dell’assessore

“Siamo grati agli agenti che hanno desiderato implicarsi in questa esperienza significativa e rara di collaborazione extraterritoriale di risonanza mondiale che costituisce un arricchimento professionale – afferma l’assessore alla Prevenzione e Sicurezza sociale Rosario Vitolo – Come Amministrazione comunale non abbiamo esitato ad aderire alla richiesta pervenuta poichè riteniamo che i livelli istituzionali debbano sempre collaborare e cooperare tra loro”.