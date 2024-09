Nuovo smalto per il gemellaggio con Senise, che dura da 47 anni

Festa grande per il gemellaggio tra Senise e Busto Garolfo, che dura da ben 47 anni.

Busto Garolfo in festa per i 47 anni del gemellaggio con Senise

Con una festa all’insegna sia della solennità, con la Messa in onore di San Rocco, sia della convivialità, contrassegnata invece dal pranzo nella sede del Gruppo Alpini, domenica 1 settembre sono stati celebrati i 47 anni del gemellaggio tra Busto Garolfo e Senise. Un legame che, al di là della sua natura formale e istituzionale, dal 1977 unisce i due comuni in una maniera altamente profonda. La manifestazione, molto sentita in paese, ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’Amministrazione comunale e della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiat, e per l’occasione il parroco uscente don Ambrogio Colombo ha fatto restaurare la statua di San Rocco, anch’egli simbolo del sodalizio tra la comunità bustese e quella senisese.

"Un modello di integrazione ma soprattutto di inclusione"

Dichiara il sindaco Giovanni Rigiroli:

"La festa di San Rocco è l'occasione per tutta la comunità di rinnovare i valori e principi del gemellaggio che unisce Busto Garolfo a Senise. Un gemellaggio modello di integrazione ma soprattutto di inclusione per l'apporto e il contributo che i senisesi trasferitisi a Busto Garolfo hanno dato alla nostra comunità. Ringrazio il Gruppo San Rocco per il contributo costante nel mantenere vivi questi valori, che sono ancora oggi più che mai attuali".

"Un esempio di solidarietà vera tra persone"

In un clima di festa e di armonia, per il 47esimo anno, è stata rinnovata l’amicizia tra Lombardia e Basilicata, come commentano le rappresentanze della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate:

"La cerimonia del gemellaggio è una celebrazione che unisce il cuore di due Regioni e che rappresenta un ponte culturale che continua a rafforzarsi anno dopo anno, valorizzando l'amicizia e le tradizioni condivise tra le due comunità. Un esempio di integrazione Nord Sud e di solidarietà vera tra persone, molto sentita anche da parte delle istituzioni locali, i comuni, e le parrocchie, unite anche dalla devozione a San Rocco".