Tra ragione e sentimento: in città l'esposizione del Politecnico racconta Gianfranco Ferré

Gianfranco Ferré rivive grazie ai suoi capi, o meglio, alle sue opere.

Gli orari

Dal 7 settembre al 6 ottobre 2024 nella Sala degli stemmi di Palazzo Malinverni sarà liberamente visitabile un’installazione curata dal centro di ricerca del Politecnico di Milano intitolata a Gianfranco Ferré, noto e stimato stilista nativo di Legnano scomparso nel 2007, che il sindaco ha definito «Il più grande artista che abbiamo avuto in città». La mostra sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Genio e creatività

Alla conferenza stampa di presentazione della mostra era presente il sindaco Lorenzo Radice:

«È con immensa emozione e gratitudine che presento questa tappa importante del nostro centenario – ha detto il primo cittadino - Giusto ieri abbiamo presentato un percorso di formazione post diploma organizzato in collaborazione con Confindustria che orienta i ragazzi al genio artigianale, che in Ferré incontra quello artistico. Questi due elementi fanno parte del genus loci del nostro territorio, e l’esposizione è un dono prezioso per la nostra comunità».

Un alumnus importante

La professoressa Paola Bertola, dirigente del centro di ricerca Gianfranco Ferré del Politecnico di Milano, ha presentato la mostra a Palazzo Malinverni:

«Far parte del centenario della città è per noi un’occasione solenne. Il nome della mostra richiama lo spirito del Politecnico, che unisce la dimensione tecnico-scientifica alla dimensione umana. È questo che ci permette di avere le prime posizioni dei ranking mondiali degli atenei».