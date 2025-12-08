Nuovo polo logistico, incontro in municipio: “Occasione per conoscersi”

"Un momento informativo e conoscitivo", quello che si è svolto in municipio, a detta dell'Amministrazione. Ma la vicenda si inserisce in un clima politico non privo di frizioni

Nuovo insediamento logistico: qualcosa si muove? Se è vero che l’Amministrazione comunale di Castano Primo non aveva mai escluso l’arrivo di un hub destinato alla logistica o ad attività con caratteristiche analoghe, è anche vero che il titolare di Villa Rusconi Roberto Colombo finora aveva dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta concreta in merito.

La vicenda si inserisce in un clima politico piuttosto teso

Ma il caso Sanson, il consigliere leghista Dario accusato di aver creato un profilo social fittizio per screditare la campagna di chi si oppone a questa nuova realtà nell’area adiacente all’istituto Torno, ha poi contribuito a gettare benzina sul fuoco facendo surriscaldare gli animi delle minoranze. A detta del sindaco stesso venerdì si è infatti svolto un “incontro con una società di rilievo internazionale per le aree degli ambiti 17 e 20“.

“Un momento informativo e conoscitivo”, quello che si è svolto in municipio

Si è trattato, hanno fatto sapere dal Comune, “solo di un momento informativo e conoscitivo, senza alcuna proposta di progetto“. Erano presenti a questo faccia a faccia il primo cittadino, il suo vice Daniele Rivolta, il segretario comunale e la responsabile dell’Area tecnica.

“Non è stata avanzata alcuna proposta di progetto”, hanno fatto sapere dall’Amministrazione al termine del faccia a faccia

«Nessuna proposta di progetto, insomma, ad oggi è stata avanzata», hanno rimarcato Colombo e i suoi. Tale appuntamento, hanno tuttavia evidenziato gli stessi, «è stato certamente utile per meglio valutare le problematiche viabilistiche, ambientali e urbanistiche propedeutiche a qualsivoglia tipologia di insediamento».

La posizione della Giunta

La posizione della Giunta resta invariata:

«Come Amministrazione comunale abbiamo fin da subito precisato che le eventuali valutazioni verranno fatte solamente di fronte a proposte concrete, che allo stato attuale non sono state portate. Si è trattato, lo ribadiamo, di un semplice incontro informativo e di conoscenza, che la stessa realtà ci ha chiesto, per capire se ci fossero preclusioni o totale chiusura, che al momento è stata negata. Da parte della stessa società c’è stata comunque grande apertura a percorrere un iter che sia rispettoso di tutte le parti coinvolte».

Le reazioni delle opposizioni

Non si è fatto attendere infine il commento dell’opposizione con Giuseppe Pignatiello di Progettando Castano: