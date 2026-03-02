Nuovo Polo 0-6 anni di Cerro Maggiore, il Comune ha chiesto il finanziamento per gli arredi.

Nuovo Polo 0-6 anni, chiesto il finanziamento per gli arredi

Nuovi arredi in arrivo per il nuovo polo 0-6 che nascerà in Piazza Concordiaa Cerro Maggiore con l’arrivo del nuovo asilo nido e la vicina scuola dell’infanzia.

L’Amministrazione comunale del sindaco Nuccia Berra prosegue infatti nel percorso di riqualificazione e potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. Dopo aver ottenuto, coi precedenti bandi Pnrr, quasi 1.300.000 euro destinata alla ristrutturazione di oltre metà delle sede dell’ex Bernocchi, ora il Comune ha partecipato a un nuovo finanziamento finalizzato all’acquisto di arredi innovativi per il nuovo Polo 0-6 anni.

La candidatura è già stata presentata, la richiesta di finanziamento è di circa 150mila euro.

Le parole dell’assessore

“Con i precedenti bandi Pnrr siamo riusciti a ottenere quasi 1,3 milioni di euro che ci hanno consentito di ristrutturare completamente oltre la metà della sede dell’ex Bernocchi, restituendo alla comunità uno spazio rigenerato e accogliente per i bambini e gli studenti del nuovo Polo 0-6 – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Stragapede – Non appena si è aperta questa nuova opportunità di finanziamento, ci siamo mossi immediatamente presentando la nostra proposta. Le risorse richieste, pari a circa 150mila euro, permetterebbero di dotare il nido e la scuola dell’infanzia di arredi innovativi, contribuendo a realizzare una scuola sempre più moderna, funzionale e sicura. Vogliamo offrire agli insegnanti strumenti adeguati a sviluppare nuove modalità didattiche e garantire a bambini e famiglie un ambiente accogliente e moderno”.

Da ricordare che anche il nuovo asilo nido, come recentemente deciso dalla Giunta comunale, sarà gestito dall’Ente morale.