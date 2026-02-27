Nuovo guasto, chiude ancora la biblioteca: sindaco pronto a denunciare la ditta

Nuovo guasto, chiude ancora la biblioteca di Canegrate. Il sindaco è pronto a denunciare la ditta per “interruzione di pubblico servizio”.

Nuovo guasto, chiude ancora la biblioteca

Biblioteca di Canegrate ancora chiusa. Il motivo? Un nuovo guasto. “La struttura resterà ancora chiusura per un tempo imprecisato a causa di un guasto all’impianto di climatizzazione – spiega il sindaco Matteo Modica – Siamo ben consapevoli del grave disagio che questa situazione comporta per studenti, famiglie, professionisti e per tutti coloro che quotidianamente usufruiscono dei servizi bibliotecari, per non parlare di tutte le iniziative culturali che hanno solitamente luogo all’interno del Polo Catarabia. Per questo motivo non appena il guasto si era manifestato (a gennaio 2026), la soluzione del problema è stata per noi una priorità assoluta”.

“Il danno è grave, la ditta latita”. Si pensa alla denuncia

“Ci stiamo però misurando con una situazione paradossale – prosegue Modica – Alle immediate verifiche tecniche, il guasto all’impianto si è rivelato grave, tanto da richiedere l’intervento di tecnici esterni specializzati, gli unici in grado di ripristinare condizioni di piena sicurezza e funzionalità della struttura. La ditta produttrice però latita, i suoi tecnici si negano e i tempi di intervento si allungano tando da farci meditare sull’eventualità di imputare ai responsabili una ‘interruzione di pubblico servizio’. Stiamo facendo e faremo tutto ciò che è in nostro potere per accelerare i tempi dell’intervento, sollecitando con forza tutti i soggetti coinvolti”.