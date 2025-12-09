Campi di calcetto di via Alfieri a San Vittore Olona, il sindaco: “Nuovo bando oppure ripenseremo al futuro dell’area”.

Campi di calcetto, le novità

“La nostra intenzione è di valutare con attenzione sia la ripubblicazione dell’avviso che l’eventuale ripensamento complessivo della destinazione dell’area, scegliendo la soluzione più efficace per l’interesse pubblico”.

Così il sindaco Marco Zerboni fa il punto della situazione in merito al futuro dei campi da calcetto (e bar) di via Alfieri, sollecitato dall’interrogazione delle liste di minoranza Io Partecipo e Civicamente. Come noto la Giunta comunale ha avviato una manutenzione straordinaria pari a 190mila euro sull’area, pubblicando una manifestazione di interesse per cercare un nuovo gestore: “Ma nessuno possedeva i requisiti richiesti dall’avviso – ha spiegato Zerboni – Si trattava infatti di imprese esclusivamente edili, prive di quel requisito essenziale che veniva richiesto fin dalla premessa: la presenza di un soggetto sportivo qualificato o, in alternativa, la costituzione di un’Ati o Rti che garantisse la capacità di gestire l’impianto una volta realizzati i lavori. La gestione sportiva era infatti parte integrante del modello di concessione: non poteva essere scissa nè separata da chi eseguiva i lavori”.

Cosa si farà

“Stiamo valutando la possibilità di ripubblicare una nuova manifestazione di interesse, magari favorendo la formazione di raggruppamenti idonei e verificando se sul mercato vi siano operatori effettivamente qualificati a sostenere sia i lavori che la gestione sportiva – ribadisce il sindaco – Dall’altro lato, stiamo considerando la possibilità di ridefinire la destinazione dell’area, qualora anche una nuova procedura non trovasse soggetti adeguati”.