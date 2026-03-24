Nuovo asilo nido Bernocchi, inaugurazione e iscrizioni

Nuovo asilo nido Bernocchi di Cerro Maggiore, inaugurazione e iscrizioni.

Nuovo asilo nido Bernocchi

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo asilo nido Bernocchi di Cerro Maggiore. La struttura, che si trova in via Bernocchi 2, sarà come noto gestita dall’Ebte morale. Una struttura che va a completare il polo educativo 0-14 anni portato avanti dall’Ente morale. E sono ufficialmente aperte le iscrizioni. “L’inaugurazione rappresenta un traguardo storico per il territorio: con l’attivazione di questa struttura, l’Ente Morale è oggi in grado di garantire alle famiglie un percorso pedagogico completo e senza interruzioni dai tre mesi ai 14 anni – spiegano – Un’unica visione educativa che accompagna i bambini attraverso il nido, la Sezione Primavera, la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado.

La struttura

Il nuovo asilo nido nasce come modello di innovazione per la prima infanzia; realizzato grazie a un investimento Pnrr di oltre 800mila euro, l’edificio è una struttura progettata secondo i più oderni standard di sostenibilità e pedagogia:

● capienza: 60 posti per bambini dai tre ai 36 mesi.

● ambienti: spazi luminosi e stimolanti, pensati per il binomio “conoscere e crescere”.

● outdoor: un ampio giardino esterno dedicato alle attività all’aperto e all’educazione naturale.

Il progetto è il risultato di una proficua co-progettazione tra le coordinatrici dell’Ente e l’Amministrazione comunale. “Questa collaborazione ha permesso di unire l’esperienza storica dell’Ente Morale con la visione strategica del Comune, con l’obiettivo comune di offrire standard qualitativi elevati e garantire alle famiglie una reale e concreta libertà di scelta educativa” ricordano dall’Ente.

Le iscrizioni e l’inaugurazione

Le famiglie interessate possono presentare la loro domanda di iscrizione rivolgendosi alla segreteria dell’Ente, allo 0331.518396 (dalle 8 alle 10) oppure scrivendo a segreteria@entemoralesvo.it

Per scoprire la struttura e approfondire il progetto pedagogico, l’Ente Morale invita i genitori all’Open Day che si terrà sabato 28 marzo 2026 dalle 15.30 alle 18.

La soddisfazione del sindaco

“Come sindaco sono davvero orgogliosa del nuovo nido di Cerro Maggiore, un progetto in cui abbiamo creduto molto e sul quale, come Amministrazione comunale, abbiamo voluto investire con convinzione – afferma il sindaco Nuccia Berra – È un risultato importante perché ci permette di aumentare gli spazi a disposizione delle famiglie con bambini da 0 a tre anni, arrivando a quasi 70 posti complessivi sul territorio comunale. Entrando in questa struttura si percepisce subito quanta attenzione sia stata messa nel pensarla per i più piccoli: gli spazi sono belli, accoglienti, curati e pensati per accompagnare i bambini nella crescita, nel gioco e nelle prime esperienze di scoperta. Oltre all’area ludica esterna è presente anche un’area dedicata al contatto con le piante e con la natura, perché crediamo sia importante che i bambini imparino fin da subito ad amare e rispettare l’ambiente che li circonda. L’auspicio è che questo nuovo nido possa essere sentito dalle famiglie come un luogo bello, sicuro e sereno, e che da settembre possa accogliere tanti bambini diventando per loro uno spazio di crescita, di relazioni e di primi passi nel mondo”.