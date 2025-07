Nuovo asilo nido, arrivano altri 600mila euro

IN PIAZZA CONCORDIA

Nuovo finanziamento per la riqualificazione della struttura che vedrà un nuovo spazio capace di accogliere 42 bambini

Nuovo asilo nido di Cerro Maggiore, arrivano altri 600mila euro.

Nuovo asilo nido, altro finanziamento

Dal Pnrr nuovi fondi per il Comune di Cerro Maggiore. Per la precisione, il nuovo finanziamento servirà per la realizzazione del nuovo asilo nido Bernocchi, andando così a completare e rendere efficiente il polo di servizi scolastici. La nuova struttura, come noto, nascerà riqualificando l'edificio di Piazza Concordia e avrà un'accoglienza di 42 bambini (andando così a rispondere alla necessità dei genitori, visto che c'è la lista di attesa nel plesso pubblico già esistenti.

La soddisfazione del Comune

Dopo il primo finanziamento di 800mila euro, ora altri 600mila.

«Saper ascoltare per cogliere le occasioni del Pnrr, Piano nazionale di resistenza e resilienza dello Stato - annuncia il sindaco Nuccia Berra - Sono passati pochi mesi dall'idea lanciata dall'Ente morale e, con profonda soddisfazione, devo ringraziare chi ha creduto veramente, perchè i sogni possono diventare realtà. La ricetta è facile: duro lavoro, competenza, capacità e tanta passione. Così in pochi mesi abbiamo ottenuto un progetto innovativo, premiato con ben due finanziamenti Pnrr. Il primo, di oltre 700mila euro, è già in avanzata fase di realizzazione, mentre il secondo, di altri 600mila euro, ci permetterà di concludere un grande polo 0-6 anni. Il primo polo per l'infanzia completamente comunale".

Entusiasmo anche da parte dell’assessore ai Servizi sociali Sara Mutti: "Grande soddisfazione per questo nuovo riconoscimento che ci permetterà di avere nuovi importanti servizi per le giovani coppie. Siamo convinti che col nuovo asilo nido riusciremo ad azzerare le liste d'attesa del nostro nido Le Coccinelle e potremo addirittura soddisfare le necessità dei comuni limitrofi».

Berra lancia anche le tempistiche: «I tempi per questo lotto sono stretti e stiamo aspettando una risposta dalla Soprintendenza. Certamente non ci siamo fermati ed abbiamo già iniziato con le altre fasi nel frattempo, ma il nuovo polo dell'infanzia comunale dovrebbe essere inaugurato completamente al massimo entro la fine del 2026".