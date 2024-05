Nuovi asfalti per oltre 600mila euro a Nerviano.

Nuovi asfalti, via ai lavori

Al via l’incarico di progettazione e coordinamento sicurezza inerente i lavori di rifacimento dei manti stradali di vie e piazze del territorio comunale per il 2024. Sette gli interventi prioritari identificati dal Comune di Nerviano per una cifra complessiva di 645 mila euro per la precisione, il Comune interverrà nelle via Perlasca, Cadorna, Garibaldi, Della Novella, sul Sempione, Benedetto Croce e Longori.

"La definizione delle priorità di intervento si basa sulle condizioni del manto della sede stradale e del relativo sottofondo, dei marciapiedi e delle criticità rilevate che ne compromettono la percorribilità in sicurezza di mezzi e pedoni - spiega il sindaco Daniela Colombo - Compatibilmente con le risorse del Comune, il programma di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura stradale, che l’Amministrazione comunale predispone annualmente, permette di ridurre sensibilmente i disservizi e gli interventi di riparazione estemporanei spesso reiterati e non risolutivi. Gli interventi rivestono una rilevanza strategica sia dal punto di vista socio- economico, in quanto oltre a ridurre i sinistri perseguono l’obiettivo di abbattere progressivamente le barriere architettoniche presenti, che dal punto di vista della sostenibilità ambientale; in sede di gara sarà infatti posta particolare attenzione alla qualità dei materiali utilizzati che, oltre a dover rispettare tutte le normative vigenti, dovranno fornire idonee garanzie sulla qualità del ciclo produttivo di origine".

Le tempistiche