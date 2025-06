Nuove asfaltature, proseguono gli interventi per risolvere le criticità

Nuove asfaltature a Rescaldina, proseguono gli interventi in paese.

"Proseguono I lavori di asfaltatura previsti e finanziati con l'applicazione dell'avanzo di bilancio deciso dall'amministrazione comunale lo scorso anno". Così Matteo Moschetto, assessore ai Lavori pubblici di Rescaldina, annuncia il proseguimento degli interventi di asfaltatura delle strade.

Un tema che è particolarmente caldo in paese viste le tante lamentele dei cittadini negli scorsi mesi. Moschetto continua il suo discorso spiegando come si svolgeranno i prossimi interventi:

"La prima asfaltatura realizzata è stata quella di via Castellanza, ritenuta prioritaria per evitare di eseguire altrimenti riparazioni tampone costose. L'operatore proseguirà seguendo l'ordine indicato e che trovate riportato salvo diverse indicazioni che dovessero provenire dall'ufficio Lavori pubblici nel caso sugli asfalti delle medesime vie dovessero sorgere problematiche per le quali si ritengano necessari correttivi urgenti".