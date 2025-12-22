Nuova viabilità a servizio della cava di Bareggio

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato la proposta per migliorare la viabilità della cava di Bareggio

Il via libera

“Nell’ambito dei lavori consiliari è stato approvato un ordine del giorno, di cui sono prima firmataria, che impegna la Giunta regionale a valutare le risorse necessarie per migliorare l’accessibilità viabilistica dell’area estrattiva tra Bareggio e Cusago, riducendo l’impatto del traffico pesante sui centri abitati”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia.

“Parliamo di un’area collocata all’interno del Parco Agricolo Sud Milano, attraversata oggi quotidianamente da mezzi pesanti su strade comunali strette e non idonee – spiega Scurati – con conseguenze evidenti in termini di sicurezza, inquinamento e qualità della vita per i residenti di Bareggio, Cusago, Cornaredo e Settimo Milanese. L’ordine del giorno recepisce il lavoro svolto dai quattro Comuni, che hanno individuato congiuntamente una soluzione viabilistica alternativa, il cosiddetto tracciato ‘4+5’, sviluppato in gran parte su infrastrutture già esistenti ma dismesse, capace di sgravare la ex SS11 e di eliminare l’attraversamento dei camion nei centri abitati. Con questo atto chiediamo alla Regione di fare la propria parte, compatibilmente con le risorse disponibili, per passare dalle analisi alla progettazione e poi alla realizzazione di una bretella che tuteli il territorio, migliori la sicurezza stradale e renda l’attività estrattiva più sostenibile. Continua l’impegno della Lega nell’ascoltare i Comuni e dare risposte concrete ai cittadini”.