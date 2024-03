Nuova strumentazione per la Polizia locale, dalla Regione 2,5 milioni

Polizia locale, arriva la nuova strumentazione.

Polizia locale, nuovi acquisti grazie a Regione Lombardia

Regione Lombardia ha finanziato 106 progetti, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l'acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per il 2024. I fondi sono stati destinati ai Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitana di Milano.

Per quanto riguarda l'Altomilanese, il Rhodense e il Magentino, a Nerviano arriveranno 50mila euro, 12.017 i fondi destinati per Castano Primo, a Santo Stefano Ticino la somma di 15.347,6 mentre Legnano potrà contare su 20mila euro, stessa cifra per Rho, Parabiago e Abbiategrasso, per Magenta 5.093,50 e per Lainate 19.282,10. Per la provincia di Varese, a Saronno in arrivo 20mila euro, 30.500 per Marchirolo, 20.577,74 a Vedano Olona, 16.311,40 a Casorate Sempione, 19.139,97 per Varese, 20mila per Busto Arsizio e 14.255,36 per Gallarate.

Le dichiarazioni

"Un provvedimento importante per garantire più sicurezza in Lombardia - ha detto l'assessore alla Sicurezza, Romano La Russa - Oltre alle tradizionali dotazioni per le Polizie locali abbiamo anche finanziato i sistemi di videosorveglianza ai Comuni che lo hanno richiesto. Con questo finanziamento gli Enti potranno acquistare taser, bodycam e altri strumenti ormai fondamentali per le attività di Polizia locale, oltre a rinnovare il parco veicoli a disposizione dei comandi. Per aumentare la sicurezza urbana e tutelare i cittadini servono dotazioni moderne e funzionali che consentano di rendere ancora più efficiente le attività degli agenti. Ringrazio ancora una volta gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno sono impegnati sul territorio".