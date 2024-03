Chiesa gremita e lutto cittadino per il funerale del vicesindaco Grigolon

Chiesa gremita, lutto cittadino e minuto di silenzio nelle scuole a Vanzaghello per l'ultimo saluto al vicesindaco Francesco Grigolon, scomparso improvvisamente negli scorsi giorni.

Presenti al funerale, che si è svolto alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio tra gli altri, i membri della Giunta vanzaghellese ma anche il vicesindaco di San Giorgio su Legnano Walter Cecchin, in quanto la moglie di Grigolon, Daniela Collodi, è vicecommissario di Polizia Locale. Presente anche l'assessore di Arconate Francesco Colombo, i sindaci Sara Bettinelli di Inveruno, Alessandro Provini di Cerro Maggiore, Giorgio Braga di Robecchetto, Fabrizio Allevi di Turbigo e il sindaco Roberto Cattaneo di Nosate e Giovanni Cucchetti di Cuggiono, oltre a Gilles Ielo di Rescaldina, Giuseppe Pignatiello di Castano, Susanna Biondi di Busto Garolfo e Daniela Rossi di San Vittore Olona.

Intervenuto in chiesa anche il sindaco di Arconate, Gatti

"Ciao Cisco, cosa ci fa oggi in chiesa tutta questa gente? Semplice dimostrazione di affetto nei confronti della tua vita personale, professionale e istituzionale. Ringrazio don Armando, le Forze dell'ordine, le associazioni e a tutti i veri amici che hanno dimostrato vicinanza in queste ore a tua moglie Daniela. Cisco, uomo delle Istituzioni, sei stato un eccepibile rappresentante, di spessore umano e impegnato nell'affrontare le sfide dove hai sempre dato il tuo contributo e infuso serenità. Hai preso per mano a luglio due nuovi agenti, ci hai messo dell'umano in quel lavoro, ci hai messo il tuo DNA".